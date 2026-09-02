Брат с сестрой из Актобе сдавали в аренду несуществующие квартиры

В Актобе полицейские обезвредили семейный тандем интернет-мошенников. Брат и сестра промышляли классическим разводом: выставили на популярном сайте заманчивое объявление о сдаче квартиры в Алматы по очень привлекательной цене, рассказали в департаменте полиции региона.

- На удочку попались несколько актюбинцев, которые как раз планировали летний отпуск. Схема работала безотказно, - лжевладельцы охотно отвечали на звонки, убеждали перечислить предоплату от 10 до 55 тысяч тенге, а получив деньги, мгновенно исчезали со связи. На данный момент доказали их причастность к четырем эпизодам, - пояснили в ведомстве.

Когда оперативники вышли на след подозреваемых, выяснилось, что за фейковыми объявлениями скрывались 33-летняя женщина и ее 24-летний брат. В отделе полиции родственники сразу во всем признались. Сейчас идет досудебное расследование.

В Департаменте полиции Актюбинской области в очередной раз просят горожан не терять бдительность: не отправляйте никому предоплату за аренду жилья, пока не увидите квартиру своими глазами и не подпишете договор.