Британская нефтяная компания подаёт иск против РК

В нефтегазовом мире может произойти крупный скандал – британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas (VOG) подает иск против Казахстана в соответствии с Энергетической хартией. Об этом сообщил Global Arbitration Review – ресурс, посвященный новостям в сфере международного арбитража, передает "Акжайык". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно информации ресурса, VOG потенциально оценивает понесенный ущерб в сотни миллионов долларов за расторжение контракта на разведку и добычу нефти на месторождении Кемерколь в Атырауской области. Согласно открытым данным, VOG в феврале 2005 года приоб