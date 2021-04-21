Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Британская нефтяная компания подаёт иск против РК

В нефтегазовом мире может произойти крупный скандал – британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas (VOG) подает иск против Казахстана в соответствии с Энергетической хартией. Об этом сообщил Global Arbitration Review – ресурс, посвященный новостям в сфере международного арбитража, передает "Акжайык". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно информации ресурса, VOG потенциально оценивает понесенный ущерб в сотни миллионов долларов за расторжение контракта на разведку и добычу нефти на месторождении Кемерколь в Атырауской области. Согласно открытым данным, VOG в феврале 2005 года приоб
gorod
Британская нефтяная компания подаёт иск против РК
В нефтегазовом мире может произойти крупный скандал – британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas (VOG) подает иск против Казахстана в соответствии с Энергетической хартией. Об этом сообщил Global Arbitration Review – ресурс, посвященный новостям в сфере международного арбитража, передает "Акжайык".
В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы, в которой училась девочка, предстала перед судом
В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы, в которой училась девочка, предстала перед судом
Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно информации ресурса, VOG потенциально оценивает понесенный ущерб в сотни миллионов долларов за расторжение контракта на разведку и добычу нефти на месторождении Кемерколь в Атырауской области. Согласно открытым данным, VOG в феврале 2005 года приобрела у "Saga Creek Gold Ltd" 100-процентную долю в месторождении Кемерколь за $8,5 млн. Компания намеревалась в первом полугодии 2007 года пробурить здесь 6 разведочных скважин. Однако в 2008 году контракт был расторгнут: на сайте компании указано, что в финансовой отчетности за 2009 год был составлен резерв в размере $35,5 млн под балансовую стоимость актива «Кемерколь» после отзыва лицензии Экономическим судом Атырауской области. «Мы продолжаем бороться за свои позиции в рамках ограничений правовой системы Казахстана, и по-прежнему надеемся на положительный результат, но долгосрочное экономическое значение Кемерколя в общем портфеле активов Виктории было сведено к минимуму», - указано на сайте. Согласно информации Kazservice, в настоящее время право на недропользование по месторождению Кемерколь принадлежит ТОО "АП НАФТА ОПЕРЕЙТИНГ", подконтрольному казахстанским бизнесменам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
нефть суд

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article