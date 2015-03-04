fb96fe59_1С известной певицей произошёл неприятный инцидент на сцене. Вслед за американской поп-дивой Мадонной, не так давно рухнувшей с лестницы во время своего выступления, неприятный казус произошёл с её коллегой по цеху - Бритни Спирс. На концерте звезды в Лас-Вегасе у Бритни отвалилась прядь нарощенных волос: во время исполнения песни Do Something из копны её волос выбился пышный локон, который затем повис на поясе звезды. После очередного резкого танцевального движения он упал на сцену, однако Бритни Спирс даже не заметила столь неловкий момент и продолжила петь как ни в чём не бывало. Как уточняют "7 дней" , до этого с артисткой произошёл более серьёзный случай. Во время исполнения композиции Circus у Бритни расстегнулся корсет. В результате звезда на глазах у зрителей была вынуждена придерживать его двумя руками, пока один из танцоров застегивал молнию. Источник: topnews.ru