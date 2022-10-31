Бродячие псы напали на жительницу Уральска

За месяц девушке трижды пришлось обороняться от бездомных собак, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Жительница Уральска Виктория рассказала «МГ», что утром 29 октября по дороге на работу в районе филармонии на неё напали две бездомные собаки и повалили на землю. К счастью, до укусов дело не дошло, прохожие помогли их отогнать. - Это третий случай с начала октября. До этого нападали на проспекте Абулхаир Хана. Не знаю, почему мне так везёт... А как страшно, если нападут на детей и стариков. Надо решать эту проблему, - говорит Виктория. Девушка пыталась дозвониться до службы отло