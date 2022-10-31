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Социум

Бродячие псы напали на жительницу Уральска

За месяц девушке трижды пришлось обороняться от бездомных собак, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Жительница Уральска Виктория рассказала «МГ», что утром 29 октября по дороге на работу в районе филармонии на неё напали две бездомные собаки и повалили на землю. К счастью, до укусов дело не дошло, прохожие помогли их отогнать. - Это третий случай с начала октября. До этого нападали на проспекте Абулхаир Хана. Не знаю, почему мне так везёт... А как страшно, если нападут на детей и стариков. Надо решать эту проблему, - говорит Виктория. Девушка пыталась дозвониться до службы отло
Дана Рахметова
Бродячие псы напали на жительницу Уральска
За месяц девушке трижды пришлось обороняться от бездомных собак, передаёт портал «Мой ГОРОД».
596 бродячих животных отловили в Бурлинском районе
596 бродячих животных отловили в Бурлинском районе
Фото Медета МЕДРЕСОВА Жительница Уральска Виктория рассказала «МГ», что утром 29 октября по дороге на работу в районе филармонии на неё напали две бездомные собаки и повалили на землю. К счастью, до укусов дело не дошло, прохожие помогли их отогнать.
- Это третий случай с начала октября. До этого нападали на проспекте Абулхаир Хана. Не знаю, почему мне так везёт... А как страшно, если нападут на детей и стариков. Надо решать эту проблему, - говорит Виктория.
Девушка пыталась дозвониться до службы отлова, но трубку, по её словам, так никто и не взял. Тем временем руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев рассказа, что с начала года в Уральске отловили 2 500 бездомных животных. Из них 2 060 кошек и собак прошли стерилизацию и вернулись на улицы города. 440 животных подлежали усыплению.

Гуманность или..?

С принятием закона «Об ответственном обращении с животными» охота и уничтожение бездомных собак запрещены. Сейчас усыплению подлежат только агрессивные псы. Власти должны отлавливать бездомных собак, чипировать, стерилизовать и отпускать на волю. Защитники животных же напоминают, что собака бывает кусачей только от жизни собачей. Если отпущенных псов не кормить, они, как и любые живые существа, на голодный желудок будут агрессивными. Что и происходит в ряде городов страны, особенно на западе Казахстана. Стоит отметить, что закон также должен защищать животных от негуманного отношения. Но и тут провал. Дела о жестком обращении чаще всего закрывают или же назначают живодёрам минимальное наказание. Стоит вспомнить последний случай в Актау. Лишь благодаря вмешательству известного адвоката возможно будет пересмотрен приговор в отношении мужчины, который прыгнул на голову кошке. Животное страдало несколько дней, после чего, несмотря на старания ветеринаров, скончалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск собака

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