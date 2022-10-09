Владельцы скота подсчитывают убытки. Бродячие псы загрызли овец в селе под Атырау Фото Аслана Омарова Три фермера в селе Есбол потеряли часть скота - животных загрызла стая бродячих собак. Одна из пострадавших лишилась шести овец и ягнёнка. Её соседка Багилаш Дощанова, тоже подсчитывающая убытки из-за загрызанного скота, говорит, что теперь даже боится отпускать детей одних.
- Депутаты, запретившие снимать собак, блогеры, выступающие против отстрела собак — всё это и привело к тому, что сегодня имеем, - возмущается Дощанова.
Ветеринарный врач села лишь ответил, что разрешения на отстрел собак нет. Напомним, с принятием закона «Об ответственном обращении с животными» охота и уничтожение бездомных собак запрещены. Хотя и раньше к эффективности борьбы с бродячими животными у прокуратуры региона были вопросы - ветеринарный орган подделывал документы об отстреле собак путём перевода излишних бюджетных средств предпринимателям. Сейчас усыплению подлежат только агрессивные псы. Власти должны отлавливать бездомных собак, чипировать, стерилизовать и отпускать на волю. В начале июня сообщалось, что в Атырау активизировали отлов бродячих животных. Правда и тут есть но - волонтёры заявляют, что если отпущенных собак не кормить, они как и любые живые существа на голодный желудок будут агрессивными. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА