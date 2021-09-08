Чеснок – это весьма полезный и ароматный овощ, который придает блюду особую изюминку. Дачники и огородники с успехом высаживают его на своих участках. Осенью чеснок убирают на хранение. От того насколько правильно вы это сделаете, зависит то, в каком виде вы его достанете зимой. Итак, для начала его нужно тщательно высушить. Только что выкопанный чеснок оставьте на земле на несколько часов. Так и подсохнут и избавятся от лишней влаги.Далее необходимо связать несколько головок чеснока и вертикально подвесить в тени на 2 недели. Место должно быть сухое и хорошо проветриваемое. В зависимости от влажности можете оставить и на месяц. Признак того, что чеснок просушился – стебель сухой, шелуха легко отходит. Затем подрезаем стебель и корешки, оставляя по 5-8 см, руками очищаем верхнюю шелуху. В таком виде чеснок снова оставляем в проветриваемом месте еще на 5-6 дней.Кроме этого, чеснок можно хранить и в банке. Для этого трехлитровую емкость сначала стерилизуем, не слишком плотно укладываем головки чеснока. Крышкой накрывать не нужно. Хранить чеснок в банках можно даже в кухонном шкафу. Из ящиков отлично подойдут те, у которых сетчатые стенки. Такой чеснок можно хранить где угодно, под кроватью, под раковиной, в кладовке, в шкафу… А вот в капроновых чулках хранить овощ не рекомендуется, лучше воспользоваться сетчатыми мешками.