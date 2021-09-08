С 27 сентября YouTube и другие сервисы Google заблокируют на этих устройствах
Пользователи устройств с этого списка отнеситесь внимательно к данному предупреждению от Google.
Компания просто заблокирует доступ для этих пользователей. Что это за устройства и что с этим делать? Убедитесь, что ваш гаджет не в списке.
С сентября 2021 года, а именно с 27 числа, компания Google начнёт блокировку, войти в учётную записьс устройств с Android 2.3. будет уже нельзя Как оказалось, этой ОС уже более 10 лет.
На гаджетах, которые попадают под это не будут грузиться Google Maps, YouTube, Gmail и много других приложений компании. Что с этим делать? Придётся обновлять ОС или покупать гаджет с более новой ОС.
Sony Xperia Advance;
Lenovo K800;
Sony Xperia Go;
Vodafone Smart II;
Samsung Galaxy S2;
Sony Xperia P;
LG Spectrum;
Sony Xperia S;
LG Prada 3.0;
HTC Velocity, HTC Evo 4G;
Motorola. Fire;
Motorola XT532.
Для справки: сегодня самой последней ОС является Android 11. В этом году выйдет Android 12, сейчас проводят последние тесты. Значит, если у вас на устройтве Android 2.3, вы действительно очень давно не обновляли свой гаджет и пришла пора над этим серьёзно подумать.
