Пользователи устройств с этого списка отнеситесь внимательно к данному предупреждению от Google. Компания просто заблокирует доступ для этих пользователей. Что это за устройства и что с этим делать? Убедитесь, что ваш гаджет не в списке. С сентября 2021 года, а именно с 27 числа, компания Google начнёт блокировку, войти в учётную записьс устройств с Android 2.3. будет уже нельзя Как оказалось, этой ОС уже более 10 лет. На гаджетах, которые попадают под это не будут грузиться Google Maps, YouTube, Gmail и много других приложений компании. Что с этим делать? Придётся обновлять ОС или покупать гаджет с более новой ОС.

Пользователи устройств с этого списка отнеситесь внимательно к данному предупреждению от Google:

  • Sony Xperia Advance;
  • Lenovo K800;
  • Sony Xperia Go;
  • Vodafone Smart II;
  • Samsung Galaxy S2;
  • Sony Xperia P;
  • LG Spectrum;
  • Sony Xperia S;
  • LG Prada 3.0;
  • HTC Velocity, HTC Evo 4G;
  • Motorola. Fire;
  • Motorola XT532.
Для справки: сегодня самой последней ОС является Android 11. В этом году выйдет Android 12, сейчас проводят последние тесты. Значит, если у вас на устройтве Android 2.3, вы действительно очень давно не обновляли свой гаджет и пришла пора над этим серьёзно подумать.