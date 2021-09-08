В Казахстане стартует кампания прикрепления к поликлиникам. Стоит ли населению обращать внимание на наличие мобильных бригад в частных медицинских центрах при выборе организации, пояснили в ФСМС, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Ранее алматинцы жаловались на работу мобильных бригад как государственных поликлиник, так и частных медицинских учреждений. Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева тогда говорила, что в мегаполисе пациентов обслуживают 34 частные организации, которые, по её словам, должны не только открывать мобильные бригады, но и проводить вакцинацию.

Сегодня в ходе брифинга в РСК Алматы директор городского филиала Фонда социального медицинского страхования Тлеухан Абилдаев пояснил, что приказом министра здравоохранения было решено на время пандемии создать мобильные бригады. Они выезжают к пациентам, имеющим признаки, похожие на коронавирус. Только вот одна мобильная бригада, по этому же приказу, создаётся на пять тысяч человек.

- У нас в стране и по Алматы имеется ряд медицинских организаций, особенно частных, которые не имеют до пяти тысяч прикреплённого населения для создания мобильных бригад. Но это не означает, что они остаются без обеспечения вызовов. В случаях, когда населения недостаточно, частные центры договариваются с поликлиникой по территориальной близости по своим пациентам и поликлиники их при необходимости обслуживают, - сказал Абилдаев.

Вызовы мобильных бригад оплачивает Фонд по истечению месяца.

Тем временем сейчас жители могут выбрать организацию, которая будет их обслуживать в 2021 году. Кампания прикрепления населения проходит с 15 сентября по 15 ноября. В этом году введены незначительные изменения. Например, прикрепление трудовых мигрантов из ЕАЭС осуществляется на основании договора добровольного медицинского страхования. Мигранты должны подать заявление на прикрепление в поликлиники в произвольной форме.

- Заявителю необходимо лично обратиться с заявлением в медорганизацию, либо за него это должны сделать представители страховой организации, с которой он заключил договор добровольного медстрахования, - пояснил Абилдаев.

Ещё одно новшество - прикрепится можно в организацию в пределах одной административно-территориальной единицы. На сегодня у алматинцев есть возможность выбрать одну из 73 организаций, оказывающих услуги первичной медико-санитарной помощи. Среди них 40 государственные поликлиники и 33 частных центра.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.