К работе уже приступили около 700 специалистов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Педагоги-ассисенты востребованы в инклюзивном образовании, они помогают ученикам с особенностями развития освоиться в школе. Около 700 специалистов уже начали работу во всех регионах страны, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Казахстана.

- Это не замена самого учителя. Перед педагогами-ассистентами поставлена задача выполнять особую роль на стыке педагогики и психологии – направлять детей, помогать в адаптации к учебному процессу. Поскольку речь идёт о детях с особыми потребностями, педагоги-ассистенты смогут оказать и техническую поддержку, к примеру, если ребёнок не может самостоятельно передвигаться. Или же педагогическую поддержку, если ребёнку, например, нужна помощь дефектолога, - пояснила председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Педагог-ассистент также участвует в разработке индивидуальных образовательных программ для детей с особыми потребностями. Ведомство планирует включить этих специалистов в штаты и других организаций образования.

