Ранее судимый за кражу подозреваемый задержан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В полицию обратилась 23-летняя жительница, заявив, что знакомый её мамы вымогает 12 миллионов тенге, грозясь опубликовать в социальной сети фото и видео интимного характера.

- Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Он признался, что в результате этих противоправных действий успел получить от знакомой часть затребованной суммы. Следствие продолжается, – сообщил начальник управления криминальной полиции Алматы Куатбек Науатов.

Задержанным оказался 40-летний житель микрорайона Шанырак, ранее судимый за кражу.

