- 10 сентября в 10:00 - региональный фестиваль "Брейк-данс". Место проведения: городской парк культуры и отдыха.
- 10 сентября в 16:00 - игры КВН "Мен ауылдын баласы". Место проведения: Дом культуры молодежи.
- 10 сентября - фото и видео челендж "Мой любимый город". Формат проведения: онлайн.
- 10 сентября в 17:00 - ярмарка декоративно-прикладного искусства «Ақжайық – шеберлер қаласы». Место проведения: улица Д. Нурпеисовой.
- 11 сентября в 11:00 - выставка "Любимый Уральск". Место проведения: Дворец школьников.
- 11 сентября в 19:00 - показ мод "Уральск - 2021". Место проведения: Салтанат сарайы. Будут участвовать дизайнеры и модели из Узбекистана, городов Уральск, Актобе, Алматы и Актау.
- 12 сентября в 11:00 - проект "Казакша Stendup". Место проведения: студенческий дом КАЗИИТУ.
- 13 сентября в 17:00 - детский творческий концерт. Место проведения: казахский драматический театр имени Х.Букеевой.
- 13 сентября в 19:00 - творческий концерт певцов и композиторов ЗКО "Әсем өлкем - Ақжайық". Место проведения: набережная реки Урал.
- 14 сентября в 10:00 - международный турнир по волейболу среди мужчин "Достык-Дружба". Место проведения: областная школа высшего спортивного мастерства.
- 14 сентября в 11:00 - областной фестиваль "Жайықтың би әлемі". Место проведения: казахский драматический театр имени Х.Букеевой.
- 14 сентября в 19:00 - республиканский фестиваль "Жайык сазы". Место проведения: набережная реки Урал.
- 16 сентября в 19:00 - вечер классической музыки "Орал опера". Место проведения: дом культуры молодежи.
- 17 сентября в 19:00 - международный кинофестиваль короткометражных и документальных фильмов "JaiyqFilmFest". Место проведения: казахский драматический театр имени Х.Букеевой.
- 17 сентября в 19:00 - выставка картин "Жайықтың ұлы тұлғалары". Место проведения: казахский драматический театр имени Х.Букеевой.
- 18 сентября в 10:00 - велотреал "JaiyqBikeFest". Место проведения: переволочная роща.
- 18 сентября в 20:00 - гала-концерт "Туган калам - Оралым". Место проведения: дом культуры молодежи. Формат: онлайн.
- 19 сентября в 18:00 - международный турнир по ММА среди мужчин. Место проведения: спортивный комплекс единоборств.
