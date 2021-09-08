10 сентября в 10:00 - региональный фестиваль "Брейк-данс". Место проведения: городской парк культуры и отдыха.

10 сентября в 16:00 - игры КВН "Мен ауылдын баласы". Место проведения: Дом культуры молодежи.

10 сентября - фото и видео челендж "Мой любимый город". Формат проведения: онлайн.

10 сентября в 17:00 - ярмарка декоративно-прикладного искусства «Ақжайық – шеберлер қаласы». Место проведения: улица Д. Нурпеисовой.

11 сентября в 11:00 - выставка "Любимый Уральск". Место проведения: Дворец школьников.

11 сентября в 19:00 - показ мод "Уральск - 2021". Место проведения: Салтанат сарайы. Будут участвовать дизайнеры и модели из Узбекистана, городов Уральск, Актобе, Алматы и Актау.

12 сентября в 11:00 - проект "Казакша Stendup". Место проведения: студенческий дом КАЗИИТУ.

13 сентября в 17:00 - детский творческий концерт. Место проведения: казахский драматический театр имени Х.Букеевой.

13 сентября в 19:00 - творческий концерт певцов и композиторов ЗКО "Әсем өлкем - Ақжайық". Место проведения: набережная реки Урал.

14 сентября в 10:00 - международный турнир по волейболу среди мужчин "Достык-Дружба". Место проведения: областная школа высшего спортивного мастерства.

14 сентября в 11:00 - областной фестиваль "Жайықтың би әлемі". Место проведения: казахский драматический театр имени Х.Букеевой.

14 сентября в 19:00 - республиканский фестиваль "Жайык сазы". Место проведения: набережная реки Урал.

16 сентября в 19:00 - вечер классической музыки "Орал опера". Место проведения: дом культуры молодежи.

17 сентября в 19:00 - международный кинофестиваль короткометражных и документальных фильмов "JaiyqFilmFest". Место проведения: казахский драматический театр имени Х.Букеевой.

17 сентября в 19:00 - выставка картин "Жайықтың ұлы тұлғалары". Место проведения: казахский драматический театр имени Х.Букеевой.

18 сентября в 10:00 - велотреал "JaiyqBikeFest". Место проведения: переволочная роща.

18 сентября в 20:00 - гала-концерт "Туган калам - Оралым". Место проведения: дом культуры молодежи. Формат: онлайн.

19 сентября в 18:00 - международный турнир по ММА среди мужчин. Место проведения: спортивный комплекс единоборств.

Фото из архива "МГ" Власти планируют провести основную массу мероприятий с 10 по 19 сентября. В каком формате будут проводится празднование - зависит от эпидемиологической ситуации в ЗКО. Список мероприятий: