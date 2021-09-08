Вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов объяснил, почему ежегодно страна закупает препарат «Гриппол+» для вакцинации против гриппа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ходе брифинга в СЦК Шоранов сообщил, что из бюджета закупили 2,5 миллионов доз российской вакцины «Гриппол+» для охвата 13% населения. При этом в стране зарегистрированы ещё четыре вакцины против гриппа: французская «Ваксигрип Тетра», нидерландская «Инфлюфак» (трёх и четырёх валентная) и китайская от Sinovac Biotech.

Вице-министра спросили, почему вновь Казахстан закупил «Гриппол+».

- На бюджетные средства процедуры закупа регламентированы. Соответственно, все зарегистрированные вакцины могут участвовать в процедурах конкурса и соответственно выбирается тот поставщик, который предлагает в первую очередь наименьшую цену. И эффективность их подтверждена регистрацией, - ответил Шоранов.

Заместитель председателя правления национального центра общественного здравоохранения Айнагуль Куатбаева добавила, что в Казахстане российскую вакцину используют на протяжении более 5 лет.

- Мы действительно видим высокую эффективность данной вакцины. И наши медицинские работники очень хорошо знают инструкции. Методы и условия хранения наиболее приемлемы для наших медицинских организаций, - сказала Куатбаева.

Однако согласно инструкциям к зарегистрированным в стране вакцинам, их условия хранения идентичны - в сухом тёмном месте при температуре 2-8 градусов.