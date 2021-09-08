- Он стал создавать в социальных сетях страницы с моими интимными фотографиями, унижающими мои честь и достоинство. Ставит объявления в группах непристойного характера, что я якобы оказываю интимные услуги. При этом указывал мой рабочий номер. Также он ставил объявления, что я отдаю бесплатно вещи, чтобы мне ежеминутно звонили. Он хочет довести меня до самоубийства или нервного срыва, - рассказала София.

- Я обращалась в полицию. Но они отказали мне в возбуждении дела. Моя цель – наказать виновного в распространении личной информации. Он чувствует свою безнаказанность и продолжает публично оскорблять меня. Анатолий пишет мне гадости с фейковых страниц и публикует оскорбительные комментарии. Я устала так жить. Устала писать в правоохранительные органы, которые должны защищать свой народ , но которые не хотят лишний раз напрягаться, - отметила София Жолдасова.

- По обращению начато досудебное расследование по статье 115 УК РК "Угроза". Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Сотрудниками полиции будут приняты все соответствующие меры, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

Скриншот с фейковой страницы Софии 27-летняя София Жолдасова, что отношения с бывшим молодым человеком продолжались около трёх лет. Разрыв мужчина воспринял очень болезненно, поначалу пытался вернуть возлюбленную уговорами и подарками. Когда это не удалось, перешёл к травле.Женщина утверждает, что у неё собраны все необходимые доказательства, скриншоты переписок и угроз. По её словам, сейчас бывший ухажёр находится в Атырау.В департаменте полиции отметили, что к ним поступило заявление жительницы Уральска.Отметим, что в Казахстане уже были прецеденты, когда подобные случаи доходили до суда.