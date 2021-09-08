МВД одобрила алгоритм проверки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В ходе рейда мониторинговая группа будет проверять, прошли ли сотрудники предприятия вакцинацию первым компонентом препарата против COVID-19. Список компаний, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала, формируется на основе Карты вакцинации.

При выходе на объект мониторинговой группы работодатель должен предоставить список работников (ФИО, ИИН) с указанием вакцинированных и сотрудников с документами об освобождении от вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более семи дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение трёх месяцев).

МГ выборочно (при количестве работников от 50 до 200 человек – не менее 10% от присутствующих работников, от 201 до 500 – не менее 5%, от 501 до 1000 – не менее 3%, свыше 1000 – не менее 1 %) проверяет статус сотрудников через приложение Ashyq и делает сверку со списком работников, представленным работодателем.

В случае выявления сотрудников, имеющих иной статус, кроме «зелёного», у работника запрашивается справка, дающая право нахождения на рабочем месте без вакцинации.

В случае подтверждения нарушения МГ формирует материалы с отражением конкретно этих лиц и направляет в органы СЭС для последующего принятия решения. Предприятию разъяснят необходимость по ограничению допуска невакцинированных сотрудников на объект деятельности.

Органы санитарно-эпидемиологической службы, на основании поступивших от МГ материалов, выдают объекту постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.

При повторном установлении МГ фактов необоснованного допуска сотрудников на рабочие места в течение установленного в постановлении срока, рассматривают вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности в соответствии с КоАП РК.

Напомним, шестого сентября вступил в силу запрет на очную работу для невакцинированных в Казахстане.