Суд будет рассматривать дело по статье 106 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека", передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". До смерти забили начальника пожарной части в селе ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 25 марта в селе Карауылтобе Акжайыкского района. Тогда неизвестный мужчина проник на территорию пожарной части и напал на 45-летнего начальника части Акана Нургалиева, между мужчинами завязалась драка. Позже родственники нашли пожарного в сарае дома. От травм, несовместимых с жизнью, он скончался. Как стало известно, расследование длилось пять месяцев, и 16 августа уголовное дело было передано в суд. На скамье подсудимых 29-летний житель ЗКО. Уголовное дело рассматривается под председательством судьи Акжайыкского районного суда №2 Армана Назарова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.