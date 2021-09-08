В хищениях подозревают директора и главного бухгалтера учреждения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявлении факта хищения 25,9 миллионов тенге в одном из детских домов Нур-Султана.

- Следствие установило, что директор и главный бухгалтер детского дома без проведения процедур правил госзакупок, заключали договоры на поставку продуктов питания с аффилированным подконтрольным предприятием. При этом, владельцем компании являлся супруг главного бухгалтера, - сообщили в ведомстве.

Подозреваемые вывели через компанию 25,9 миллионов тенге из 130 миллионов, предназначенных на закуп продуктов для детей-сирот.

Расследование продолжается.

