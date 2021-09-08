- При проверке документов выяснилось, что установленные на автомобиле государственные номерные регистрационные знаки - подложные. Составлены административные протоколы по части 3 статьи 590 УК РК "Установка на транспортном средстве заведомо подложенных номерных знаков" и части 4 статьи 590 УК РК "Управление ТС с заведомо подложными номерными знаками", - рассказали в пресс-службе ведомства.

- Седьмого сентября после окончания рабочего времени мой водитель доставил меня домой в 19:30, после чего уехал. Сегодня, восьмого сентября, мне стало известно о том что, он ночью ездил на служебной автомашине с подложными номерами. Данный факт является недопустимым, водитель понесёт ответственность за пользование автомобилем в нерабочее время. После выяснения всех обстоятельств будут приняты все меры вплоть до увольнения, - пояснил Мурат Умралеев.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что восьмого сентября примерно в 00:30 в ходе ОПМ «Безопасная дорога» на пересечении улиц Х. Доспанова и Неусыпова был остановлен автомобиль Kia Sportage.Также в полиции отметили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем на него составили ещё один протокол по части 4 статьи 613 КоАП РК "Невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения". Транспортное средство выдворили на штрафстоянку. Как выяснилось, служебное авто принадлежит управлению земельных отношений акимата ЗКО. Корреспонденты "МГ" связались с руководителем управления Муратом Умралеевым, который прокомментировал ситуацию.