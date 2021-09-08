А пришедшие на встречу с близкими посетители должны предоставить ПЦР-справку с отрицательным результатом на COVID-19 или паспорт вакцинации, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 14 дней на карантине проведут осужденные Уральска после длительных свиданий с родственниками Согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО, в режимных учреждениях региона вновь разрешили проводить длительные свидания. В пресс-службе ДУИС области отметили, что по окончании длительных свиданий осужденные будут помещены на 14-дневный карантин.
– Учитывая нестабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и сохраняющийся риск заражения коронавирусной инфекцией, длительные свидания будут предоставляться осужденным при наличии у их родных отрицательного результата ПЦР-теста, сроком не более пяти суток или паспорта вакцинации. Предоставление краткосрочных свиданий будет проходить в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм, – информировали в ведомстве.
Люди с видимыми признаками острого респираторного заболевания и с повышенной температурой тела в учреждения допускаться не будут. На днях в Уральске осуждённый заключил брак с возлюбленной в колонии строгого режима. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО