– 29 августа в одном из супермаркетов города подозреваемый похитил с полки три экземпляра крема Niveа, причинив ущерб на сумму 6 620 тенге. На следующий день снова пошел в тот же супермаркет, где похитил восемь штук жидкого мыла марки Johnson baby и два тюбика крема Niveа. Через несколько дней в супермаркете была проведена проверка, и при просмотре камер видеонаблюдения установлено хищение. Потерпевший сразу же обратился в полицию. Стражи порядка провели оперативное мероприятие, установили и задержали 31-летнего мужчину, совершившего кражу. Мужчина ранее был судим, - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Пресс-служба департамента полиции Атырауской области сообщила о задержании мужчины, который похитил из супермаркета пять тюбиков крема Niveа. Теперь 31-летнему жителю придется отвечать за поступок перед законом.В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 187 УК РК "Мелкое хищение". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.