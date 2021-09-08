Фото из архива "МГ" По данным управления предпринимательства ЗКО, акция проводится в торговой сети «Алтындар» и «Вега» (ТД «Жангир хан»). Также акция проходит на территории торгового рынка «Ел – Ырысы». Она действует в торговых сетях «Алтындар» и «Вега» в будние дни с 9 до 11 часов, а на территории рынка «Ел – Ырысы» - в будние дни с 15 до 17 часов. В рамках акции «Час Пик» супермаркет «Вега» реализует девять позиций социально значимых товаров, среди которых мука, гречневая крупа, молоко, рис, мясо кур, картофель, лук, сахар и подсолнечное масло по сниженным ценам. Также торговая сеть «Алтындар» реализует 10 видов базовых продуктов питания: мука, молоко, мясо кур, картофель, макаронные изделия, лук, сахар, рис, подсолнечное масло и куриное яйцо. Ассортимент товаров, реализуемых в рамках акции, формируется руководством самих торговых сетей «Алтындар» и «Вега» в зависимости от наличия товаров, отметили в управлении. В рамках акции на территории рынка «Ел - Ырысы» идет реализация мяса говядины (лопаточно–грудинная часть) по цене 1 850 тенге за один килограмм. Стоит отметить, что в этом году из-за подорожания многих продуктов корпорации «Акжайык» планируется выделить дополнительно один миллиард тенге. На эти средства будут закуплены социально-значимые товары для уязвимых слоев населения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.