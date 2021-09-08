Презентация будет транслироваться онлайн, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Компания Apple анонсировала презентацию новых гаджетов на своём сайте. Она пройдёт 14 сентября в 23:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть её можно на сайте компании и в приложении Apple TV.

Издание Bloomberg сообщает, что Apple планирует представить последнюю линейку iPhone, обновлённые планшеты iPad, ноутбуки MacBook Pro, часы Apple Watch и наушники AirPods. Ежегодно Apple проводит несколько презентаций осенью, поэтому вероятнее всего, 14 сентября будут представлены не все новинки.

Последние модели iPhone появятся со следующей версией операционной системы - iOS 15. Её анонсировали ещё 7 июня.

