Чаще всего онлайн заказывают одежду, обувь, спортивные товары и продукты питания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщают аналитики Finprom, электронная торговля в мире выросла ещё в прошлом году почти на треть. В Казахстане объём онлайн-покупок увеличился сразу на 57% и составил 1,1 триллион тенге.

- Очевидно, что пандемия COVID-19 ожидаемо придала заметный импульс развитию электронной торговли. Потребители, опасающиеся за своё здоровье и не желающие проводить много времени в общественных местах, начали активнее пользоваться e-commerce в целом и платформами e-trading в сфере розничных покупок в частности, - считают аналитики.

В региональном разрезе, больше всего онлайн приобретали товары жители Карагандинской области - 36%. Вторую и третью строчки занимают жители столицы и Мангистауской области.

29,9% продавцов, у которых совершают онлайн-покупки казахстанцы — из стран СНГ, 8,1% — из стран ЕАЭС. В прошлом году больше всего через интернет казахстанцы приобретали одежду, обувь и спортивные товары - 62,8%. Более 44% заказывали продукты питания, ещё 25,5% - товары домашнего пользования, 23,6% - лекарства.

- При этом стоит отметить, что совершать онлайн-покупки у зарубежных продавцов можно только с помощью карт международных платёжных систем. Сейчас в стране находятся в обращении 36,3 млн платёжных карт международных систем. Также использовались оплата банковским переводом, предоплата через банковскую карточку и мобильные платежи, - отмечают авторы исследования.

При этом доля оплаты наличными при доставке товара и оказания услуги уменьшилась с 40,9% в 2019 году до 37,8% в 2020 году.

