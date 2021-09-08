После увиденного и вправду поверишь в теории перерождения или бессмертие. Взгляните сами, 10 известных личностей и их прям копии из прошлого. Многие знают о такой теории, что у человека существует минимум 7 двойников, которые разбросаны по всему свету. TikTok тому подтверждение – в нем полно парней и девушек, которые стали популярны благодаря своей схожестью со «звездой». Но фотографии ниже это другое…Это прям братья близнецы! Взгляните сами, 10 известных личностей и их прям копии из прошлого. Киану Ривз и актер Поль Моне Джонни Депп и прадедушка пользователя Reddit Орландо Блум и художник Николае Григореску Джастин Тимберлейк и неизвестный мужчина в 1870 году Бенедикт Камбербетч и невеста из 1920 года Брюс Уиллис и генерал Дуглас Макартур Сильвестр Сталлоне и папа Григорий IX Николас Кейдж и мужчина из Теннеси Джон Траволта и неизвестный мужчина - его фото сделано в 19 веке Мэтт Деймон и маршал советской авиации Иван Никитович Кожедуб  Как вам исторические личности и их пугающая схожесть? 