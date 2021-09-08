– Столь волнительное мероприятие жених и невеста ждали очень долго в связи с пандемией короновирусной инфекции. При встрече в помещении комнаты длительных свиданий не могли сдерживать своих эмоций, у невесты глаза были полны слез радости, жених по скромному смущался. Регистрацию брака провела специально приехавшая для этого сотрудница РАГСа, в соответствии с кодексом. Она провела церемонию, соблюдая все традиции этого торжественного мероприятия и карантинные ограничения, - отметили в ДУИС по ЗКО.

- Заключение официального брака с осужденным имеет преимущества, которые заключаются в признании супруги общественным защитником, что обеспечивает регулярное посещение супруга во время его нахождения в местах лишения свободы. После вступления приговора в законную силу один из супругов имеет право на получение разрешения на длительное свидание. Поддержание социально-полезных связей лиц, содержащихся под стражей, является важнейшей задачей сотрудников учреждения. – рассказал заместитель начальника учреждения по воспитательной работе Баглан Оиыкбаев.

По информации пресс-службы ДУИС по ЗКО, вступило в силу постановление главного санитарного врача региона, согласно которому вновь разрешены длительные свидания родственникам с осужденными в исправительных учреждениях. В первый же день снятия ограничений в исправительной колонии строгого режима РУ-170/3 зарегистрировали брак.Со слов жениха, сила их брака заключается в любви и уважении друг к другу и ограничение свободы не будет препятствием для союза. У пары имеются общие увлечения – рыбалка, музыка и спорт. Также в планах новобрачных в будущем иметь не меньше троих детей.Новобрачных поздравили сотрудники учреждения и вручили свидетельство о заключении брака.