В Алматинской области четвёртого сентября объявили сезон легальной охоты на водоплавающую дичь и копытных животных. В полиции назвали сроки проведения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение suju-foto с сайта Pixabay

С началом сезона стражи порядка организуют ОПМ на соблюдение природоохранного законодательства.

- Проводятся усиленные рейдовые мероприятия в охотничьих угодьях. На дорогах, ведущих к охотничьим угодьям, полицейские досматривают автомашины на предмет обнаружения незаконного провоза объектов животного мира и огнестрельного оружия, - рассказал старший инспектор Баглан Рымжанов.

Сроки проведения любительской охоты:

на кабана, барсука с 4 сентября по 31 декабря 2021 года;

на гусей, уток, лысух и тетеревов с 4 сентября по 30 ноября 2021 года;

на куропаток с 4 сентября по 15 ноября 2021 года (с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 15 августа 2021 года);

на сибирскую косулю (самка, сеголеток) с 20 сентября по 31 декабря 2021 года;

на ондатру с 1 октября 2021 года по 15 февраля 2022 года;

на корсака, лисицу и зайца с 1 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года (с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 15 октября 2021 года).

Любителей просят соблюдать законодательство и не пренебрегать правилами безопасности при обращении с оружием.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.