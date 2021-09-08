Учительница, полгода хранившая в сарае тело дяди, вернулась на работу в школу села Тандай в Атырауской области, передаёт «Первый канал «Евразия».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

История учительницы потрясла село в январе этого года. Она проживала в доме с пожилым дядей. Когда родственники обеспокоились его отсутствием, выяснилось, что мужчина скончался несколько месяцев назад, а его тело хранилось в сарае.

Тогда пользователи социальных сетей подозревали учительницу в убийстве. На время следствия её отстранили от работы. Стражи порядка выяснили, что мужчина умер своей смертью и уголовное дело в отношении племянницы прекратили. Первого сентября учительница вышла на работу, что возмутило родителей школьников.

- Мы хотим, чтобы наши дети учились в спокойной обстановке. Не только дети, но и взрослые её боятся. Ведь неизвестность пугает, никто не знает, что на самом деле произошло, - говорит житель села Жолдас Бейсекенулы.

Директор школы Серика Койбакова сообщил, что ему поручили устроить учительницу на работу и выплатить ей зарплату за период отстранения.

Почему женщина не сообщила о смерти дяди и зачем хранила его труп, неизвестно. В полиции этого не сообщают.

