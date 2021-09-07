Первое место по праву занимает шиповник.

На втором месте расположился перец чили.

Третье место за черной смородиной.

Ни для кого не секрет, что для взрослого человека суточная норма потребления витамина С составляет от 70 до 95 мг. Беременным женщинам и вовсе требуется около 130 мг этого витамина каждый день. Его мы получаем через продукты питания, которые потребляем в течение дня, так как сам организм не может синтезировать и запасаться им. Мы привыкли считать, что самыми богатыми источниками витамина С являются цитрусовые, но это мнение ошибочное. В 100 граммах мякоти апельсина содержится всего 35 мг витамина. Согласитесь, немного. Но зато есть другие продукты, в которых его содержится намного больше.В день достаточно употребить всего 5-6 плодов этого продукта и ваш организм получит почти 120 мг витамина С. Однако есть шиповник необходимо в сыром виде. Так как при термической обработке он теряет свои свойства.В одном стручке этого острого перца содержится почти 110 мг витамина С. И если вы любите острое, то смело выбирайте этот овощ, его смело можно добавлять в супы и салаты. Кроме этого перец чили отлично борется с воспалениями разного рода, ускоряет метаболизм и ускоряет процесс сжигания жиров.В 100 граммах этой ягоды содержится около 100 мг витамина С, а так же растительных пигментов, которые имеют антиоксидантные свойства.