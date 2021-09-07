Чтобы избавиться от этого заболевания, стоит всего лишь не выкидывать луковую шелуху, а пить из нее настои и отвары.

Если в результате малейшего переохлаждения организма вы почувствовали резкую боль при мочеиспускании, ощущение того, что вы «никак» не можете сходить в туалет, а жидкость буквально выдавливаете по капле с режущими болями внизу живота. Как бы не звучало грустно, но у вас, скорее всего, начался цистит. А если он еще и острый, то без крови в моче и повышенной температурой тела - не обойтись.Три чайные ложки мелко измельченной шелухи нужно заварить двумя стаканами кипятка, дать настояться напитку половину часа. Если у вас возник острый цистит, то необходимо выпивать такого отвара по 50 мл два раза в день. Лечение продолжать пять дней. При хроническом цистите, который не сопровождается такими острыми болями, можно выпивать по две столовой ложки отвара, четыре раза в день. Курс лечения составляет 10 дней. Если вы склонны к этому заболеванию, помимо лечения делайте профилактику: выпивайте не менее двух литров воды в день, не сдерживайте мочеиспускание «захотел-сходил», подмывайтесь не реже одного раза в день, выбирайте защищенный секс, носите белье из натуральных тканей и избегайте переохлаждения.Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!