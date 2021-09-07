Рецепт подкупает простотой и дешевизной, что для некоторых хозяек очень важно (два варианта приготовления)
Когда дети просят что-нибудь вкусненькое или просто захотелось пирожков или пиццы попробуйте приготовить это простое и «улётное» блюдо.
Вот что нужно, а названия придумайте сами))
1 яйцо
1 ч.л. соли
200 мл кефира (желательно теплого)
1 ч.л. сахара
100 гр сыра
2 ст муки
0,5 ч.л. соды
1 ч.л. уксуса
1 ст.л. раст.масла
150-200 гр вареной колбасы
Немного слив.масла (для смазки) + растительное масло (для жарки)
Берем миску, разбиваем яйцо, добавляем соль – перемешиваем вилочкой. Выливаем туда кефир. Добавляем сахар и вновь перемешиваем вилкой до однородности. Натираем сыр на мелкой терке. Добавляем его к общей массе. Туда же отправляем просеянную муку и соду. Замешиваем тесто. Сначала удобно это делать ложкой или вилкой. После руками. Когда тесто собралось в комок добавляем растительное масло и вмешиваем его в тесто.
После вымешиваем тесто, можно добавить немного муки, пока оно не получится мягким, и не будет липнуть к рукам.
Оставляем отдохнуть на 10 минут, а пока подготовим начинку. Берем кусочек колбаски и нарезаем небольшим кубиком.
Рабочую поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто в круг, толщиной 1 см. Смазываем мягким сливочным маслом, равномерно распределяем начинку и сворачиваем в рулет. Край рулета хорошо закрепляем, чтобы не распадался. Нарезаем на кусочки, примерно 2 пальца шириной и, придав округлую форму, отправляем жариться в раскаленное масло. Масла в емкости для жарки должно быть достаточно – как когда жарите пирожки.
Можно сделать сладкий вариант этого блюда, он более простой и бюджетный:
200мл кефира
1 яйцо
3 ст.л сахара
3 ст муки
0.5 ч.л соли
0.5 ч.л
1 ч. л 9% уксус
30гр слив.масла для смазки
Замешиваем все как в первом варианте. Когда раскатываем тесто просто смазываем его сливочным маслом и сворачиваем в рулет. А готовые «пышки», пока горячие, обмакиваем в сахар или пудру. Можно посыпать корицей (для любителей)
Жарим до золотистой корочки. Выкладываем на бумажное полотенце и подаем к столу, дав немного остыть. Приятного аппетита. Если успеете попробовать, ведь дети все расхватают!
