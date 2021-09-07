Вот что нужно, а названия придумайте сами))

1 яйцо

1 ч.л. соли

200 мл кефира (желательно теплого)

1 ч.л. сахара

100 гр сыра

2 ст муки

0,5 ч.л. соды

1 ч.л. уксуса

1 ст.л. раст.масла

150-200 гр вареной колбасы

Можно сделать сладкий вариант этого блюда, он более простой и бюджетный:

200мл кефира

1 яйцо

3 ст.л сахара

3 ст муки

0.5 ч.л соли

0.5 ч.л

1 ч. л 9% уксус

30гр слив.масла для смазки

Немного слив.масла (для смазки) + растительное масло (для жарки) Берем миску, разбиваем яйцо, добавляем соль – перемешиваем вилочкой. Выливаем туда кефир. Добавляем сахар и вновь перемешиваем вилкой до однородности. Натираем сыр на мелкой терке. Добавляем его к общей массе. Туда же отправляем просеянную муку и соду. Замешиваем тесто. Сначала удобно это делать ложкой или вилкой. После руками. Когда тесто собралось в комок добавляем растительное масло и вмешиваем его в тесто. После вымешиваем тесто, можно добавить немного муки, пока оно не получится мягким, и не будет липнуть к рукам. Оставляем отдохнуть на 10 минут, а пока подготовим начинку. Берем кусочек колбаски и нарезаем небольшим кубиком. Рабочую поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто в круг, толщиной 1 см. Смазываем мягким сливочным маслом, равномерно распределяем начинку и сворачиваем в рулет. Край рулета хорошо закрепляем, чтобы не распадался. Нарезаем на кусочки, примерно 2 пальца шириной и, придав округлую форму, отправляем жариться в раскаленное масло. Масла в емкости для жарки должно быть достаточно – как когда жарите пирожки.Замешиваем все как в первом варианте. Когда раскатываем тесто просто смазываем его сливочным маслом и сворачиваем в рулет. А готовые «пышки», пока горячие, обмакиваем в сахар или пудру. Можно посыпать корицей (для любителей)