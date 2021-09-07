Сладкое любят все, в том числе и растения. Если хотите, чтобы в доме все растения зацвели, то используйте удобрение на основе сахара. Достаточно одной чайной ложки под корень, при этом вне зависимости от времени года. Она идеально подойдет не только для комнатных цветов, но и садовых растений. Подкормка натуральная, а самое главное бюджетное, в отличие от готовых магазинных удобрений. Растения просто обожают такую подкормку, достаточно наносить ее раз в две недели. Способ проверенный, опытные садоводы и цветоводы это подтвердят. Сахарную подкормку особенно любят кактусы, герань, фиалки и орхидеи. Не нужно заранее ничего готовить, смешивать ингредиенты и настаивать. Достаточно перед поливом подсыпать одну чайную ложку сахара под корень каждого растения. Полив осуществляем спустя 15-20 минут после подкормки. Даже увядающие растения буквально оживут после такого удобрения. Сахар увеличивает вязкость протоплазмы и уменьшает количество жидкости в стеблях, спасая тем самым цветок.