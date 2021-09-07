Ночью восьмого сентября на севере ЗКО на поверхности почвы ожидаются заморозки до двух градусов.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, востоке, юге и в центре страны пройдут дожди с грозами, усилением ветра. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На северо-западе и севере ожидается туман, на севере, востоке и в центре республики – град.

В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит +18..+20, ночью похолодает до +4..+6. Ветер западный до 40 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +19..+21 градусов, ночью - +3..+5 градусов. Ветер западный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается солнечная погода. Днём воздух прогреется до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер северный до 30 километров в час.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.

