Примечательно, что мужчина работал руководителем отдела безопасности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили о задержании жителя Атырау 1985 года рождения. Он руководил отделом ТБ в одной из организаций, базирующейся в Аксае. В использовании поддельного паспорта вакцинации он сознался.

- По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК (подделка, или сбыт поддельных документов), - сообщили в ведомстве.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.