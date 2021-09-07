Казахстан увеличивает число авиарейсов в Россию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay

Такое решение приняла МВК по недопущению распространения коронавируса в Казахстане, сообщили в комитете гражданской авиации.

С 22 сентября авиакомпания Qazaq Air планирует начать полёты по маршруту Актобе – Казань с частотой один раз в неделю. Отметим, что на сегодня прямого рейса из Актобе и Казань нет.

- Дальнейшее увеличение рейсов в Россию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений МВК и соответствующих государственных органов РФ. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно–эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, - сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось о запуске рейса из Актобе и Стамбул.

