Нарушителя сняли с поезда и оштрафовали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что инцидент произошёл пятого сентября на перегоне в Жамбылской области. Пассажир сорвал стоп-кран, незапланированная стоянка поезда составила четыре минуты. Стражи порядка задержали нарушителя - им оказался 42-летний житель Туркестанской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили два протокола - за распитие алкогольных напитков и за незаконную остановку поезда.

- Срывать стоп-кран разрешается только в исключительных случаях, то есть при возникновении неисправности в вагоне, угрожающей жизни пассажиров или безопасности движения, при обнаружении пожара, за исключением случаев, когда поезд находится на мосту или под мостом и в других местах, не допускающих эвакуации пассажиров, - напомнили в ведомстве.

С начала года стоп-краны срывали 27 раз.

