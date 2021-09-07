Возгорание произошло вблизи автозаправочной станции «Нефтэк» и КПП ворот №5  -  один из въездов на Карачаганакское месторождение, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО автомобиль загорелся недалеко от АЗС Как проинформировали в отделе ЧС Бурлинского района, сообщение о возгорании автомобиля Daeoo Nexiа на 25 километре дороги Аксай - Оренбург на пульт 101 поступило седьмого сентября в 12:48.
- В ликвидации пожара был задействован дежурный караул ПЧ-33  ФАО «Орт сондируши» по ЗКО в количестве семь человек личного состава на одной единицы техники. Огонь был ликвидирован в 12:57. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются, - сообщил начальник ОЧС Бурлинского района   подполковник гражданской защиты Кайрат Джумагалиев.
Он также добавил, что за истекший период 2021 года на территории Бурлинского района произошло пять возгораний автомобилей. Жителей просят строго соблюдать требования пожарной безопасности и не эксплуатировать автотранспорт  с техническими неисправностями.