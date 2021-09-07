- В ликвидации пожара был задействован дежурный караул ПЧ-33 ФАО «Орт сондируши» по ЗКО в количестве семь человек личного состава на одной единицы техники. Огонь был ликвидирован в 12:57. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются, - сообщил начальник ОЧС Бурлинского района подполковник гражданской защиты Кайрат Джумагалиев.

Как проинформировали в отделе ЧС Бурлинского района, сообщение о возгорании автомобиля Daeoo Nexiа на 25 километре дороги Аксай - Оренбург на пульт 101 поступило седьмого сентября в 12:48.Он также добавил, что за истекший период 2021 года на территории Бурлинского района произошло пять возгораний автомобилей. Жителей просят строго соблюдать требования пожарной безопасности и не эксплуатировать автотранспорт с техническими неисправностями.