В Атырауской области резко снизилось количество заболевших COVID-19
За прошедшие сутки в регионе от коронавируса излечились 548 человек, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
За последние сутки Covid-19 выявили у 67 жителей Атырауской области. Днём ранее в регионе зарегистрировали 120 случаев инфицирования.
По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, в регионе наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом.
- В Атырау подтвержден 41 новый случай заражения КВИ. В результате скрининга выявлено 12 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области: в Индерском районе выявлено 11 заболевших, в Исатайском, Кызылкогинском и Макатском районах - по одному человеку, - пояснили в ведомстве.
В облздраве отметили, что заболевание у 35 пациентов протекает с соответствующими симптомами. У 32 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 548 человек.
В домашних условиях получают лечение 5 645 человек;
в модульной больнице - 177;
во второй областной больнице – 139 пациентов;
во фтизиопульмонологическом центре - 67;
в кардиоцентре - 42;
в железнодорожной больнице - 35 пациентов;
в областной больнице - 12;
в общежитиях - 74;
в районных инфекционных стационарах - 204;
в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 255 человек.
Отметим, что по темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в "красной" зоне.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!