- В Атырау подтвержден 41 новый случай заражения КВИ. В результате скрининга выявлено 12 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области: в Индерском районе выявлено 11 заболевших, в Исатайском, Кызылкогинском и Макатском районах - по одному человеку, - пояснили в ведомстве.

В домашних условиях получают лечение 5 645 человек;

в модульной больнице - 177;

во второй областной больнице – 139 пациентов;

во фтизиопульмонологическом центре - 67;

в кардиоцентре - 42;

в железнодорожной больнице - 35 пациентов;

в областной больнице - 12;

в общежитиях - 74;

в районных инфекционных стационарах - 204;

в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 255 человек.

Иллюстративное фото из архива "МГ" За последние сутки Covid-19 выявили у 67 жителей Атырауской области. Днём ранее в регионе зарегистрировали 120 случаев инфицирования. По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, в регионе наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом.В облздраве отметили, что заболевание у 35 пациентов протекает с соответствующими симптомами. У 32 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 548 человек.Отметим, что по темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в "красной" зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.