Серикбай Трумов освобождён от должности акима Мангистауской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан, - говорится в документе.

Фото: inbusiness.kz Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда. На его должность назначен Нурлан Ногаев.

Ногаев родился 30 июля 1967 года в Актюбинской области. Женат, имеет пять сыновей. Владеет казахским, русским, турецким и английским языками.

Закончил Московскую государственную академию нефти и газа имени Губкина, Казахскую государственную академию управления и МГУ.

Свой трудовой стаж начал в 1984 году электромонтёром станции Кандагач. С 1993 по 1995 годы работал в ТОО «Гили-Паскер», пройдя путь от старшего эксперта до генерального директора. В разные годы работал директором МП «Отрар Лтд», ТОО «Казахтуркмунай» и АО «НК «КазМунайГаз». С 2007 по 2012 годы занималпост заместителя акима ЗКО, с 2012 по 2016 год был акимом ЗКО. В период с 2016 по 2019 годы был главной Атырауской области. С 2019 года занимал пост министра энергетики Казахстана.

