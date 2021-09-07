Претензий к соседу мама несовершеннолетнего мальчика больше не имеет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Напомним, история началась первого сентября. Видео с камеры видеонаблюдения в подъезде появилось в сети. На кадрах видно, как мужчина, заходящий в подъезд, хватает выходящего ребёнка за голову и толкает его. Мальчик падает.

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов позже сообщил о задержании 55-летнего мужчины по подозрению в нанесении телесных повреждений 10-летнему мальчику, живущему по соседству.

Следом появилось видео с извинениями. Мужчина сознался, что ударил ребёнка и раскаялся. Заместитель главного полицейского заверил, что извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом. Однако это смогла сделать мама ребёнка.

Рустам Абдрахманов опубликовал с обращением матери. Женщина сообщила, что претензий к обидчику её сына больше не имеет.

- Первого сентября наш сосед избил и нанёс телесные повреждения моему ребёнку. В настоящее время претензий к нему не имею. По данному факту разобрались мы сами, сосед попросил прощения у меня и у моего сына. Мой сын чувствует себя хорошо. От заявления отказываюсь, - сказала мама мальчика.

