Трагедия произошла пятого сентября в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Береке, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Жительница Атырау выбросилась из окна многоэтажки Иллюстративное фото из архива "МГ"

Двое близнецов 2020 года рождения выпали из окна третьего этажа, сообщили в пресс-службе ДЧС Атырау. Мама детей была на работе, а отец спал. К сожалению, решётки на окнах квартиры установлены не были.

Один из малышей погиб, второго госпитализировали в больницу.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести.

- Он находится в отделении травматологии детской областной больницы со множественными переломами. Наблюдается положительная динамика состояния, - информировали в ведомстве.

Тем временем в ДЧС региона предупреждают, что от несчастного случая не застрахован никто. Маленькие дети, даже на мгновение оставшись без присмотра, выпадают из окон и получают травмы, нередко несовместимые с жизнью.

Родителям необходимо помнить:

  • Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребёнок при этом находится под присмотром.
  • Во время проветривания открывайте форточки. Если вы всё же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 сантиметров, для этой цели поставьте ограничители.
  • Не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
  • Никогда не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.
  • Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.
  • Не показывайте ребёнку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.
  • Не учите ребёнка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).
  • Большую опасность представляют москитные сетки: ребёнок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.
  • Если ребёнок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.
  • Мебель, включая кровати, необходимо отодвинуть от окон, чтобы ребёнок не смог попасть на подоконник.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

 