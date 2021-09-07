Трагедия произошла пятого сентября в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Береке, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
Двое близнецов 2020 года рождения выпали из окна третьего этажа, сообщили в пресс-службе ДЧС Атырау. Мама детей была на работе, а отец спал. К сожалению, решётки на окнах квартиры установлены не были.
Один из малышей погиб, второго госпитализировали в больницу.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести.
- Он находится в отделении травматологии детской областной больницы со множественными переломами. Наблюдается положительная динамика состояния, - информировали в ведомстве.
Тем временем в ДЧС региона предупреждают, что от несчастного случая не застрахован никто. Маленькие дети, даже на мгновение оставшись без присмотра, выпадают из окон и получают травмы, нередко несовместимые с жизнью.
Родителям необходимо помнить:
- Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребёнок при этом находится под присмотром.
- Во время проветривания открывайте форточки. Если вы всё же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 сантиметров, для этой цели поставьте ограничители.
- Не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
- Никогда не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.
- Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.
- Не показывайте ребёнку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.
- Не учите ребёнка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).
- Большую опасность представляют москитные сетки: ребёнок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.
- Если ребёнок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.
- Мебель, включая кровати, необходимо отодвинуть от окон, чтобы ребёнок не смог попасть на подоконник.
