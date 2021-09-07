Трагедия произошла пятого сентября в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Береке, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Двое близнецов 2020 года рождения выпали из окна третьего этажа, сообщили в пресс-службе ДЧС Атырау. Мама детей была на работе, а отец спал. К сожалению, решётки на окнах квартиры установлены не были.

Один из малышей погиб, второго госпитализировали в больницу.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести.

- Он находится в отделении травматологии детской областной больницы со множественными переломами. Наблюдается положительная динамика состояния, - информировали в ведомстве.

Тем временем в ДЧС региона предупреждают, что от несчастного случая не застрахован никто. Маленькие дети, даже на мгновение оставшись без присмотра, выпадают из окон и получают травмы, нередко несовместимые с жизнью.

Родителям необходимо помнить:

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребёнок при этом находится под присмотром.

Во время проветривания открывайте форточки. Если вы всё же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 сантиметров, для этой цели поставьте ограничители.

Не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Никогда не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

Не показывайте ребёнку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.

Не учите ребёнка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).

Большую опасность представляют москитные сетки: ребёнок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

Если ребёнок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.

