– Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции установили 44-летнего жителя Кызылкогинского района. Заключением медицинской экспертизы установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Данный гражданин привлечён к административной ответственности по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения" и наложен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, - сообщили полицейские.

Скриншот с видео Случай произошел шестого сентября около 17 часов по улице Азаттык. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, неизвестный мужчина вышел на проезжую часть и препятствовал автомобильному движению.