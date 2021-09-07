Суд признал забастовку незаконной, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

23 августа СМИ сообщали, что почти полсотни сотрудников компании West Oil Software объявили забастовку в Жетыбае. Они требовали повышения заработной платы.

Сегодня в пресс-службе Каракиянского районного суда сообщили о рассмотрении гражданского дела в отношении работников West Oil Software по иску компании о признании забастовки, организованной рядом сотрудников незаконной.

- Работники направили работодателю письменные требования о создании примирительной комиссии и заключении коллективного договора. В свою очередь, работодатель, по письменному требованию работников, в соответствии с трудовым кодексом РК, на основании приказа от 24 июня 2021 года создал комиссию о ведении коллективных переговоров. Однако в связи с непредставлением представителем работников документов, подтверждающих полномочия на ведение переговоров от имени работников, и отсутствием необходимого кворума, в удовлетворении требования работников отказано. Спор не был разрешён согласительной комиссией, и не рассмотрен трудовым арбитражем, - говорится в постановлении.

Иск работодателя удовлетворили, решение суда не вступило в законную силу.

