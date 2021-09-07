- На предстоящую зимовку 2021-2022 года ожидаемая потребность в кормах на 924 тысячи условных голов составляет 1 826 тысяч тонн. В связи с благоприятными погодными условиями в области планируется заготовить 2 739 тысяч тонн запаса сена, рассчитанные на полтора года, - пояснили в пресс-службе ведомства.

- Однако в Жангалинском районе за соответствующий период необходимый объем заготовки кормов составил всего 54%, в Жанибекском районе - 68%. В целях обеспечения нужд хозяйств населения в области создаются сенокосные бригады. В частности, 28 сенокосным бригадам было предоставлено 8 600 гектаров сенокосных угодий, - отметили в пресс-службе сельзхозуправления.

- Делегация Атырауской и Мангистауской области посетила нашу область, в ходе которой ознакомилась с работой кормозаготовительных предприятий и элеваторов региона. Также в целях дальнейшего развития межрегионального сотрудничества был подписан меморандум. В рамках меморандума из государственного земельного фонда Акжайыкского района Западно-Казахстанской области, граничащего с Атырауской областью, передано 10 тысяч гектаров сенокосных земель, Мангистауской области выделено 30 тысяч гектаров сенокосных земель из Каратобинского района. Кроме того, в Мангистаускую область хозяйствами области отправлено 50 тонн фуража и 257 тонн сена. Также совместно с прибывшими в область волонтёрами отправлено 35 вагонов или около 1 300 рулонов сена, вместе с тем планируется отправить около 200 тонн сена, - рассказали в сельхозуправлении.

Фото из архива "МГ" По данным пресс-службы управления сельского хозяйства ЗКО, для своевременного обеспечения кормами в области создали штабы на областном и районном уровнях.По оперативным данным, на второе сентября этого года скошено 4 012 тысяч гектаров сенокосов, средняя урожайность по области составляет 4,1 ц/га. Заготовили 1 690 тысяч тонн сена или 92,5% от потребности. В прошлом году на второе сентября было заготовлено 1 437 тысяч тонн или 89%.В связи с засухой и нехваткой кормов в соседних Атырауской и Мангистауской областях, из ЗКО организуется помощь в заготовке кормов.К слову, на осенне-полевые работы выделили 11 тысяч тонн и дополнительно для заготовки кормов - две тысячи тонн удешевлённого дизельного топлива, стоимость одного литра составляет 166 тенге.