Жители утверждают, что «работники» поликлиники за определенную плату обещали изготовить паспорта вакцинации. Однако после получения оплаты перестали отвечать на звонки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». "Сотрудников" городской поликлиники Уральска обвинили в изготовлении фальшивых паспортов вакцинации В Instagram-паблике uralsk_doska_pozora опубликовали сразу три поста о случаях мошенничества с паспортами вакцинации. По словам авторов, «сотрудники» городской поликлиники №4 Майя и Серёжа взяли с них плату за изготовление фальшивых паспортов вакцинации. После того, как клиенты перечислили им деньги, они перестали выходить на связь и отвечать на звонки. При этом на сотовые телефоны потерпевших пришло сообщение о том, что они якобы получили первый компонент вакцины.
– Первую они аннулировать не могут, а вторую мы сами не пойдем делать. Скорее всего придётся тоже писать заявление, - написали авторы поста.
Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения отметили, в поликлинике №4 не работают вышеназванные люди. Выяснилось, что дело находится на контроле департамента экономических расследований по ЗКО, где сообщили, что в данный момент проводится проверка информации. Ранее сообщалось, что в регионе выявлен медработник, который продавал паспорта вакцинации сотрудникам дошкольных организаций.