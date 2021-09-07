На постоянную работу в ТОО «Кама-Центр» требуются: Формовщик плитки - от 120 000 тенге. Грузчик - от 100 000 тенге. + бонусы Имеется развозка персонала. Официальное трудоустройство. Адрес: Чкалова, 286. Обращаться по телефонам: +77472977080 +77755979153 +77074247064 +77057962285 +77777970044 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.