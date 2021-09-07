Родители младшеклассников СОШ №37 ранее пришли в акимат Уральска и требовали пустить школьный автобус или продлить городские маршруты, чтобы дети могли добираться до учебного заведения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родителям школьников пообещали решить проблему с подвозом младшеклассников в Уральске Напомним, третьего сентября в акимат Уральска пришли родители учеников СОШ №37. Они живут в микрорайоне Жулдыз. По словам собравшихся, ещё в прошлом году для них был организован подвоз детей в школу. Однако в этом году подвоз отменили и путь до школы занимает у детей не менее часа. Дойти до остановок, где проезжают маршруты №33 и №5, также занимает очень много времени, и они не доезжают до школы. Родители потребовали продлить маршруты городских автобусов или организовать школьный подвоз. В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что вопрос будет решен.
- Маршруты автобус №5 будет продлен, а маршрут №33 перестроен, он будет объезжать микрорайон Жулдыз. Таким образом ученики смогут добираться до школы на городских автобусах. Однако по новым маршрутам автобусы планируют пустить с начала октября, - отметили в пресс-службе акимата Уральска.
