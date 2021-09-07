Убийство произошло второго сентября, подозреваемого задержали спустя пять дней, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подозреваемого в убийстве разыскивают в Уральске 2 сентября в 23:45 мужчина, находясь по улице С. Тюленина, нанёс ножевые ранения гражданину 1989 года рождения, который от полученных ран скончался до приезда скорой помощи. Сегодня, 7 сентября, в пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что 33-летний подозреваемый задержан накануне и теперь находится в изоляторе временного содержания.
- Задержанный полностью признал свою вину. Досудебное расследование ведётся по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство", - отметили в пресс-службе ведомства.
