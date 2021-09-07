Животное выскочило из переноски и бегало по строительной площадке, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Об инциденте написала пользователь Катира Туратовна. По словам женщины, она отправила кота по кличке Ирис из Алматы в Жезгазган рейсом авиакомпанией SCAT. Кот до места назначения не добрался, его вернули Катире в Алматы.

- В течение всего дня со мной никто не связался и не сказал, что моего питомца оставили на складе, что у переноски каким-то чудом открылась дверца и кота пришлось ловить по всему аэропорту, а как получилось что переноска открылась. Видимо, «уважаемые» сотрудники аэропорта просто кидали его в переноске как обычный груз, и ещё неизвестно что делали с ним, - сетует владельца Ириса.

По словам женщины, кота привезли «побитого и изувеченного», с повреждённой правой лапой и гематомой на правом глазу.

В пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что изучили видео с камер видеонаблюдения в грузовом складе и на стоянке воздушного судна. По данным воздушной гавани, вплоть до погрузки на борт переноска не была повреждена и сотрудники осуществляли доставку, не допуская ударов и падений клетки.

- Уже при загрузке переноски в багажный отсек кот начал волноваться, беспокоиться, в итоге выбил дверцу и выскочил на перрон. Некоторое время он бегал по перрону, находясь в опасной близости от лайнеров, готовящихся к вылету, и обслуживающих их спецмашин. После этого он пролез через металлический забор-сетку на строительную площадку, где работала техника. Вероятно, именно в этот момент он травмировался. В течение получаса он прятался на стройплощадке, на время его поисков работы были приостановлены, чтобы шум не пугал животное ещё больше. При этом сотрудники аэропорта приложили максимум усилий, чтобы поймать кота как можно быстрее, чтобы избежать его гибели под колёсами спецтехники, - рассказали в аэропорту Алматы.

Пока Ириса искали, самолёт уже вылетел и кота вернули в грузовой терминал. Оперативно связаться с хозяйкой должна была обслуживающая компания, считают в аэропорту.

