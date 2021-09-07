– Ребёнок трое суток находился в реанимации, у него наблюдались судороги, дыхательная и сердечная недостаточность. Реаниматологи оказали своевременную квалифицированную помощь. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести, получает соответствующее лечение. После удара током в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система, сегодня ему предстоит повторная процедура ЭКГ, результаты которой будут изучены специалистами из области. Они сравнят эти результаты с изначальными показателями. Курс лечения составляет 10 дней, находится в общей палате, - рассказал Нургиса Шолпанов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел второго сентября около 21 часа в центральном парке поселка Курмангазы одноименного района Атырауской области. 11-летний Султан Аманжол случайно схватился за столб уличного освещения и получил удар током. Мальчика немедленно доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы. По словам хирурга медицинского учреждения Нургисы Шолпанова, изначально состояние мальчика оценивалось как крайней тяжёлое.К слову, центральный парк победы в 2021 году был передан на баланс сельского акимата. Сейчас он закрыт на ремонт. Дозвониться до акимата Курмангазинского сельского округа нам не удалось. Родители мальчика заявление в полицию пока писать не стали.