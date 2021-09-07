Сервис позволит прогнозировать цены на продукты питания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Ержан Казанбаев в ходе заседания правительства сообщил о создании аналитической платформы по торговле. Она уже готова к запуску в пилотном режиме.

- Платформа позволит в онлайн-режиме осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные цены. С помощью интеграции с действующими базами заинтересованных госорганов, платформа позволит выстраивать математические модели, позволяющие увидеть причины роста цен и пути их стабилизации. Вместе с тем проводить комплексный анализ состояния торговой отрасли, выявлять тенденции ценообразования на товары по всей цепочке до конечного потребителя, - сказал Казанбаев.

К платформе обещают подключить ситуационные центры акиматов.

Вице-министр отметил, что с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 9,9%. Но за последние две недели цены снизились на 0,5%.

