50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейШестилетний Никита Астафьев год уже находится в Турции и ждёт, когда врачи начнут курс иммунотерапии, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Больничная койка вместо парты: больной раком мальчик из ЗКО год находится в клинике Турции У Никиты Астафьева из Шынгырлауского района врачи диагностировали рак четвёртой степени, нейробластому забрюшного пространства. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии в Турции. Врачи утверждают, что Никита может вылечиться. Он уже прошел курсы химиотерапии, после которой опухоль практически исчезла. Теперь  Никите предстоит иммунотерапия. По словам отца Никиты - Сергея Астафьева, его сыну предстоит пройти пять курсов иммунотерапии, необходимые лекарства уже закупили в США. Из требующихся 155 миллионов тенге семье удалось собрать почти 127 миллионов тенге. До конца курса лечения им нужно собрать еще чуть более 27 миллионов тенге, которых у семьи Астафьевых нет.
– На этой недели проходим обследование, сдали биопсию костного мозга, сегодня нам предстоит пройти ещё несколько процедур. Консилиум докторов предварительно решил, что иммунотерапию все же лучше проводить в комплексе с химиотерапией. По показаниям ещё будет яснее. Наш мальчик держится молодцом, улыбается, хочет поскорее вернуться домой. Вместе мы идем к заветной цели. Но для этого нам нужно собрать недостающую сумму и внести оплату за лечение. С помощью добрых сограждан мы смогли собрать больше половины требующихся денег, за что мы всем очень благодарны. Не хватает еще 27 миллионов тенге. Мы надеемся и верим, что сможем собрать и эту сумму, и наш Никита, наконец сможет вернуться к нам живым и здоровым, сесть за парту и радовать нас своими успехами. Ведь в этом году сын должен был пойти в первый класс, а вместо этого лежит на больничной койке. Обращаемся ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой поддержать нашу семью в столь сложный для нас период, - говорит Сергей Астафьев.
Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ3 8722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 8 777 194 37 05. 