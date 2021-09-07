– На этой недели проходим обследование, сдали биопсию костного мозга, сегодня нам предстоит пройти ещё несколько процедур. Консилиум докторов предварительно решил, что иммунотерапию все же лучше проводить в комплексе с химиотерапией. По показаниям ещё будет яснее. Наш мальчик держится молодцом, улыбается, хочет поскорее вернуться домой. Вместе мы идем к заветной цели. Но для этого нам нужно собрать недостающую сумму и внести оплату за лечение. С помощью добрых сограждан мы смогли собрать больше половины требующихся денег, за что мы всем очень благодарны. Не хватает еще 27 миллионов тенге. Мы надеемся и верим, что сможем собрать и эту сумму, и наш Никита, наконец сможет вернуться к нам живым и здоровым, сесть за парту и радовать нас своими успехами. Ведь в этом году сын должен был пойти в первый класс, а вместо этого лежит на больничной койке. Обращаемся ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой поддержать нашу семью в столь сложный для нас период, - говорит Сергей Астафьев.Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ3 8722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 8 777 194 37 05. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Сергеем Астафьевым
